L’écoquartier de Delémont bientôt achevé

Le nouvel écoquartier de Delémont s’est dévoilé petit à petit au fil des mois et le chantier touchera prochainement à sa fin. Bien qu’il ait déjà pris vie depuis plusieurs semaines avec l’installation de locataires dans plusieurs bâtiments, ses allées et sa place de jeu sentent encore le neuf. Afin de célébrer l’achèvement à venir de ce nouveau quartier comprenant neuf immeubles (350 appartements), le promoteur et architecte genevois Michel Acquaroli organise ce jeudi soir un traditionnel « bouquet de chantier » afin de remercier les entreprises et collaborateurs qui y ont contribué. Il se tiendra à 17h30 sur la place centrale du quartier, à la nouvelle « rue Denise Péronne » du nom de l’actrice ajoulote née en 1920 à Porrentruy et décédée en 1978 à Delémont. /comm-jpi