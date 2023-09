Porrentruy étudiera l’option d’une vieille ville sans poids lourds

La deuxième aura été la bonne pour Gabriel Schenk. Après le refus en 2020 de son postulat qui demandait l’interdiction du trafic poids lourds en vieille ville, une motion transformée en postulat sur le même thème a été acceptée par le législatif bruntrutain jeudi soir. « Ce sujet est un grand classique de notre assemblée et jusqu’à ce jour, tous les textes ont été refusés, a expliqué d’emblée Gabriel Schenk. On nous a toujours dit qu’il était interdit de contourner le centre ancien à cause des problèmes d’horaires, mais on s’est rendu compte avec les travaux qu’il y a eu récemment en vieille ville que c’était possible. »

Le PCSI qui est depuis longtemps favorable à la suppression du trafic poids lourd en vieille ville, a soutenu à l’unanimité le postulat PLR. Le Centre, plus mesuré, a accepté le postulat en précisant toutefois attendre l’analyse demandée à un bureau indépendant par le Conseil municipal et estime préférable de prendre le temps avant d’amorcer d’éventuels changements. Seul le groupe PS-Les Verts a refusé, à l’unanimité, le postulat. Pour Lisa Raval, le problème ne vient pas des bus qui circulent en vieille ville, mais plutôt du trafic privé et du parcage sur les trottoirs. « Ce sont les voitures qui devraient sortir de la vieille ville et non pas les transports publics » a-t-elle rétorqué.

Gabriel Schenk a tenu à préciser que son texte ne s’opposait pas aux transports publics, mais aux véhicules dont le gabarit n’est pas adapté au centre ancien. Il a également reconnu que le trafic privé pose problème en vieille ville « mais c’est un quelque chose que l’on ne pouvait pas résoudre avec le présent postulat. » Le postulat a été accepté à 29 OUI, 11 NON et 1 abstention.





Le parking en question

S’il est un sujet qui semblait préoccuper le Conseil de ville jeudi soir, c’est bien celui du parking. Le thème a été au centre de nombreuses interventions jeudi soir. Deux questions orales ont porté sur le sujet des places de parc gratuites de l'école primaire de l'Oiselier, prises d’assaut par le personnel cantonal travaillant à proximité. Laure Roy (Le Centre) et Joël Godat (PS-Les Verts) ont souhaité savoir si la commune avait l’intention de prendre des mesures pour endiguer le problème. Des réflexions sont en cours au niveau du plan directeur du stationnement a répondu le maire Philippe Eggertswyler. Parmi les solutions évoquées : mettre l’ensemble des places en zone bleue ou limiter certaines places à 12 minutes. « Mais avant de décider, nous devrons nous entretenir avec le directeur de l’école et les enseignants » a précisé Philippe Eggertswyler.

Dans sa question orale, René Dosch (Le Centre) a fait part de son inquiétude pour les passants qui longent la zone industrielle du Voyebeuf. Il a dit constater de nombreux véhicules garés sur le trottoir et qui ne sont pas verbalisés. Une injustice par rapport aux autres automobilistes mal parqués ailleurs en ville, mais aussi un danger pour les piétons qui se voient contraints de marcher sur la route. « Ce parking sauvage a l’avantage d’offrir un certain confort aux utilisateurs des espaces alentours, a expliqué le maire Philippe Eggertswyler, mais nous sommes conscients des problèmes de sécurité. Il faut trouver un équilibre entre confort et sécurité. » Le maire a indiqué qu’une signalisation interdisant de se parquer sur le trottoir sera installée, tout en précisant que « lors de grandes manifestations ou de matches du HC Ajoie, le parking sur ce trottoir sera toléré. »

Dernier parking au menu de la séance de jeudi soir, celui du centre commercial L’Esplanade, jugé trop glissant par temps de pluie. C’est ce qu’a relevé Pierre-Olivier Cattin (PCSI). Le propriétaire des lieux est au courant, mais il n’entend pas faire de travaux à ce stade a expliqué Philippe Eggertswyler.





Pas de commission de gestion pour L’Inter

Il n’y aura pas de commission de gestion de L’Inter. Le Conseil de ville a largement refusé une motion du groupe PS-Les Verts jeudi soir (29 NON et 12 OUI). Matthieu Hays (PS Les Verts) souhaitait « trouver un moyen de garantir le bon fonctionnement de l’établissement » après les nombreux échecs de la brasserie. « Il ne s’agissait pas de problèmes d’infrastructures, mais de casting », a répondu le conseiller municipal Gilles Coullery.

Les groupes du Centre, du PCSI et du PLR ont reconnu les problèmes rencontrés par le passé, mais ont estimé qu’une commission n’avait pas à interférer dans les affaires d’un entrepreneur privé. « La commune doit garantir la liberté du commerce » a rétorqué Didier Nicoulin (PLR).





Plan de législature présenté en fin de séance

Avant de quitter la salle, le maire a présenté en quelques mots le plan de législature 23-27 de la Municipalité. Il s'articule autour de quatre axes principaux : dynamisme, attractivité, qualité de vie et durabilité. « Ce ne sont pas des belles promesses, mais une feuille de route, une boussole qui guidera toutes nos actions » a commenté Philippe Eggertswyler. /tna