Soirée électorale sur RFJ ce jeudi

Grande soirée électorale sur RFJ. Notre rédaction organise ce jeudi à 18h30 un débat consacré à l’élection au Conseil des Etats dans le cadre des élections fédérales du 22 octobre prochain. Onze candidats sont en lice pour briguer l’un des deux fauteuils jurassiens à la Chambre des cantons.

Charles Juillard et François Monin pour Le Centre, Mathilde Crevoisier Crelier et Nathalie Barthoulot pour le Parti socialiste, le PLR Jacques Gerber et l’UDC Thomas Stettler pour la liste « Ensemble », Paul Monnerat et Ismaël Vuillaume pour les Vert’libéraux, puis Pauline Godat pour Les Vert-e-s vont croiser le fer en direct entre 18h30 et 20h. Les deux candidats du mouvement HelvEthica Pascal Prince et Alec Schärer donneront également leurs positions.





Des coûts de la santé à la politique étrangère

Avec nos invités, RFJ prendra tout d’abord prendre la température sur la campagne, les stratégies et l’état d’esprit autour de l’élection. Les candidats seront ensuite séparés en deux plateaux : le premier débattra des coûts de la santé et de la politique environnementale, tandis que le deuxième se penchera sur le pouvoir d’achat et la politique étrangère. Quatre thèmes, au total, qui préoccupent les Suisses avant le scrutin du 22 octobre.

Ce grand débat aura lieu dans les locaux d’Image&Son à Rossemaison. Il sera retransmis en direct sur RFJ et en direct vidéo sur RFJ.CH.

Rendez-vous donc ce jeudi soir à 18h30 pour vous forger une opinion avant de vous rendre aux urnes. /rch