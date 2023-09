Une nouvelle dynamique pour la SEDRAC

Vers un retrait de l’État jurassien

La SEDRAC devrait également bientôt gagner en indépendance. La Société d’équipement de la région d’Ajoie et du Clos du Doubs a informé l’assemblée des délégués du projet de désengagement de l’État qui remonte à 2018. « La SEDRAC souhaitait vraiment laisser cette structure dans les mains des communes du district », souligne Thierry Crétin. Des discussions ont ainsi eu lieu avec l’État jurassien et le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP). L’idée est que la SEDRAC rembourse au canton les 500'000 francs qu’il a investis dans l’entité. « Par le truchement des soutiens à la politique régionale, on retouchera des montants qui nous permettront de soutenir les développements de ces zones industrielles et les charges liées », indique le maire de Basse-Allaine.

L’assemblée des délégués se prononcera en novembre sur ce projet de désengagement de l’État. /alr