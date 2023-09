Fin de session teintée par les élections à Berne

Le Palais fédéral va fermer ce vendredi le livre de la 51e législature… Les parlementaires fédéraux siègent pour la dernière fois avant les élections fédérales du 22 octobre. Une session évidemment particulière à l’approche de ce scrutin. La Matinale s’est plongée dans les coulisses du Palais pour essayer de comprendre ce qui s’y trame à trois semaines des élections avec notre correspondant à Berne Serge Jubin. Durant cette session, les parlementaires, « avaient la tête visiblement ailleurs, dans leur canton, avec cette interrogation : qu’est-ce qu’on dit de moi », dans les médias et sondages, notamment, raconte Serge Jubin qui a senti « tension et émotion qui s’entremêlent », pour ceux qui « craignent une non-réélection » et « ceux qui ont choisi de s’arrêter ». Serge Jubin relativise l’importance de la Coupole fédérale dans la campagne : « Il n’y a pas une voix à gagner au Palais fédéral. Les parlementaires ont fait la navette entre la Berne fédérale et leur canton avec à la clé une fatigue supplémentaire ». /mmi