Le prix de la Fondation Léchot-Légobbé va à l’Association Féminine pour la Défense du Jura

La Fondation Léchot-Légobbé remet son prix à l’Association Féminine pour la Défense du Jura. L’AFDJ est primée en reconnaissance de son engagement en faveur de l’indépendance du Jura et de l’égalité des droits entre femmes et hommes, selon un communiqué transmis vendredi. Constituée en 1996 à l’initiative de Roland Léchot-Légobbé (1919-1997), la fondation qui porte le nom de ce docteur en droit et patriote jurassien est active depuis l’an 2000. Elle honore périodiquement une personne physique ou morale qui s’est distinguée dans la défense ou l’illustration de l’indépendance, de l’unité ou de la réunification du Jura. La cérémonie publique de remise du Prix se tiendra le 3 novembre à 18h30 au Musée jurassien des Arts à Moutier. /comm-emu