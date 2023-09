Les Gourmands du Matin : Samia Artho

Samia Artho est artiste-peintre et galeriste à Delémont. Après avoir joué avec les couleurs des céramiques, elle a cuisiné les saveurs du monde dans une remorque, dans laquelle elle proposait quelques plats à déguster sur le pouce.

Aujourd’hui elle cuisine pour elle, sa famille et ses amis. Et comme dans sa peinture, Samia Artho aime créer et jongler avec les goûts qui ont de la force ou de la vitalité. La cuisine est une palette où s’expriment toutes les émotions. Elle nous invite à partager quelques mots savoureux. /jmp