Les producteurs de la région se retrouvent « pomme »

Les pommes se font rares dans les vergers de la région. Les épisodes de grêle de fin juin et fin août, les précipitations du printemps et la sécheresse de l’été péjorent la récolte dans le Jura, même si certains producteurs sont localement mieux lotis, notamment en Ajoie. Cela se ressent dans les pressoirs qui sont moins fréquentés. De son côté, Eric Lachat, membre de la Coopérative Pressafruits à Corban, a perdu 80% de ses pommes à cause de la grêle. Pour produire ses 35-40'000 litres de jus annuels, la coopérative doit faire venir les fruits d’Ajoie et surtout du Valais. « Cela n’a pas directement d’incidence sur les coûts. Il y a des frais de transports, mais nous pouvons avoir les pommes à un prix relativement bas en Valais du fait qu’il y en a beaucoup et on lisse les coûts de ses fruits-là sur toute l’année sur nos cartons de 5 litres, donc on ne va pas majorer notre jus pour cela », explique Eric Lachat, membre de la coopérative .