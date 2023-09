Un bâtiment des douanes pour l'Arc jurassien pourrait voir le jour à La Chaux-de-Fonds

Un service fédéral est en passe de s’installer à La Chaux-de-Fonds. Polyexpo pourrait accueillir un bâtiment des douanes pour l’Arc jurassien. À l’heure actuelle, la halle polyvalente sert à entreposer les véhicules séquestrés par la justice.

Il reste toutefois plusieurs étapes à franchir. Le Conseil fédéral doit notamment adresser un message aux Chambres à ce sujet. Le projet est actuellement entre les mains de l’OFCT, l’Office fédéral des constructions et de la logistique. Il ne devrait donc pas se concrétiser avant plusieurs années, selon Alain Ribaux, conseiller d’État neuchâtelois en charge de la sécurité. La Confédération serait maître d’ouvrage et prendrait donc à sa charge les nécessaires travaux de rénovation et le réaménagement des lieux. Alain Ribaux précise qu’il reste à déterminer encore si la Confédération achète l’ouvrage, le loue ou bénéficie d’un droit de superficie.





Un gain de sécurité en perspective pour les entreprises horlogères

Le conseiller d’État voit de nombreux avantages à cette nouvelle affection de Polyexpo, à commencer par son emplacement, proche des futurs contournements du Locle et de La Chaux-de-Fonds, ainsi que de l’aéroport des Eplatures. L’installation d’un bâtiment des douanes dans une région densément occupée par des entreprises horlogères, qui travaillent avec des métaux précieux, est un gain de sécurité certain pour le canton aux yeux d’Alain Ribaux.