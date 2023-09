Un projet lié aux friches industrielles jurassiennes obtient le soutien de la Confédération

Un projet visant à réhabiliter des friches industrielles jurassiennes et à mieux utiliser leurs ressources dans la construction a obtenu l'aval de la Confédération pour son financement. La société Creapole SA et son directeur Frédéric Baetscher annoncent vendredi qu’Innosuisse financera 3,5 millions sur un budget global de 5,5 millions. Elle est l'instigatrice du projet en collaboration avec la Haute école de gestion Arc. L'économie circulaire est au centre de l'initiative qui vise à développer un modèle reproductible à l'échelle nationale.





Trois sites jurassiens feront office de vitrine technologique

L'objectif est de réhabiliter des sites industriels qui ne sont plus en activité pour les transformer en espaces polyvalents. Selon Frédéric Baetscher, ils pourraient accueillir des activités mixtes, soit aussi bien de l'artisanat, des restaurants et des logements. Le projet porte sur trois sites qui feront office de vitrine technologique : les anciennes usines de la SAFED à Delémont, de Condor à Courfaivre et de Flasa à Alle. Il est porté par les propriétaires des lieux pour être des démonstrateurs de ce qui pourrait ensuite se faire ailleurs en Suisse. A travers cette initiative, le domaine de la construction doit être amené à mieux réutiliser et recycler les matériaux dont regorgent les friches industrielles. Minimiser l'impact sur l'environnement est également un objectif central. La mise en œuvre va commencer en janvier 2024 pour une période de quatre ans.

Créapole et la HEG Arc collaborent avec neuf partenaires de recherche, dont les universités de Bâle et de Neuchâtel ainsi que les hautes écoles d'ingénierie de Fribourg, de Vaud et de Genève. Une vingtaine de partenaires régionaux sont également impliqués. Dans le cadre de son initiative « Flagship », l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation Innosuisse, rattachée au Secrétariat d'état à l'économie (SECO), approuve des demandes de fonds pour des projets apportant des « solutions disruptives pour la transition vers un monde 'net-zéro' ». /ats-emu