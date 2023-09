L’extraordinaire travail de la terre

Jour de fête à l’atelier de poterie de Bonfol. La potière Felicitas Holzgang vernit samedi son exposition annuelle, intitulée « Extra…ordinaire ». Elle présente des dizaines de pièces « ordinaires », rendues « extra » par leurs couleurs, leur design ou un petit détail cher au cœur de la créatrice. Son travail est à voir jusqu’au 29 octobre au musée de la poterie de Bonfol.





La poterie, un produit de luxe ?

Felicitas Holzgang est « LA » potière de Bonfol depuis plusieurs décennies ; elle est aussi la gardienne d’une tradition ancestrale, qu’elle tente de faire perdurer : « Mais c’est aussi extraordinaire de vivre de l’artisanat aujourd’hui, c’est de plus en plus compliqué ! » Face à des grands magasins, qui produisent à la chaine et vendent de la vaisselle et autres ustensiles à bas prix, les créations en terre cuite n’ont plus autant la cote : « Ca devient des produits de luxe. Pourtant, à l’époque, tout le monde se fournissait chez le potier, c’était très ordinaire d’avoir un petit pot de lait, des assiettes et des pots en argile », raconte Felicitas Holzgang.