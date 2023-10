A Châtillon, les maisons anciennes à l'honneur

Le village de Châtillon met ses maisons anciennes à l’honneur. La société d’embellissement a présenté une brochure dimanche, qu’elle a passé dix ans à peaufiner. Le groupe culturel s’est intéressé, dès 2014, à un plan de cadastre de 1787, récupéré aux archives cantonales. Ce document a servi de base à un projet de longue haleine : « On a décidé de s’intéresser aux maisons anciennes de la rue principale, à l'histoire de leur construction, leur architecture... On en a repéré vingt sur le plan, qui sont encore debout », raconte Marie-Jo Eschmann, membre du groupe. Si les participants au projet ont été freinés dans leur élan à cause de la pandémie de Covid, ils sont aujourd'hui fiers et heureux de pouvoir présenter le fruit de leurs recherches.