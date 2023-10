Fréquentation un peu en baisse au comptoir franc-montagnard

Un peu moins de visiteurs que d’habitude, au comptoir franc-montagnard : la 45e édition de la manifestation a attiré environ 6'000 personnes à Saignelégier, selon les premières estimations des organisateurs. Ces derniers supposent que le très beau temps de ces derniers jours ne leur a pas rendu service : « Pour que les gens viennent en masse au comptoir, il faut de la pluie et du brouillard », s’amuse Romain Paratte, président de la manifestation. « Mais c’était malgré tout une belle édition, les exposants étaient ravis des affaires qu’ils ont pu réaliser entre mercredi et dimanche », ajoute-t-il.

Au total, 40 exposants étaient présents et plusieurs animations musicales ont été proposées au public. /cto