Avenir Jura remet un chèque de 6'000 francs à St-Charles

Avenir Jura a mené sa première action. La nouvelle association a organisé un « Charity Golf Day » le 1er juillet au Golf-Club Les Bois pour récolter les fonds. Elle ainsi pu remettre un chèque de 6'000 francs au Collège et Lycée St-Charles à Porrentruy le 21 septembre dernier. « C'est bel et bien l'excellence de la scolarité et de la formation pour les jeunes jurassiens qu'Avenir Jura souhaitait soutenir pour sa première mission », explique le club service dans un communiqué transmis lundi. « Ce montant rejoint un fonds destiné à participer aux frais de scolarité d'enfants souhaitant rejoindre notre établissement, mais dont les parents ne pourraient pas financer pleinement ce souhait », explique pour sa part Didier Membrez, le président du Conseil de fondation de l'établissement.