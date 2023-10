Une Désalpe du Boéchet estivale en perspective

Elle marque normalement l’arrivée du froid… Mais cette année, la Désalpe du Boéchet se tiendra sous des conditions estivales. La 33e édition de la manifestation se déroulera samedi avec un temps ensoleillé et particulièrement chaud pour la saison. Quelque 120 vaches quitteront la Combe à la Biche vers 12h45 pour rejoindre leurs étables. Après deux arrêts à La Petite Chaux d’Abel et au Peu-Claude, le cortège arrivera vers 14h30 dans la localité franc-montagnarde. Il sera rejoint par une quinzaine de groupes et de chars avec la fanfare Les Bois-Le Noirmont, une cinquantaine d’enfants costumés et d’anciens tracteurs du Tractos Club Franches-Montagnes.





Une dernière pour le berger

Cette désalpe sera la dernière pour le berger, Jacques-André Rebetez, qui s’occupe des bêtes à la Combe à la Biche depuis neuf saisons. « C’est un peu dommage. Cela nous touche, car la collaboration a toujours bien fonctionné. C’est un pincement au cœur. On ne peut que le remercier », explique Johnny Scheidegger qui se dit toutefois confiant pour la suite. La mission de trouver un successeur à Jacques-André Rebetez reviendra à la bourgeoisie de la deuxième section des Bois.