Une météo estivale prolongée au service de l’agriculture et la construction

Si cette météo estivale du mois d’octobre interroge sur le plan du réchauffement climatique, elle a tout de même des aspects positifs. Lundi, les températures maximales avoisinaient les 28 degrés par endroit. Pour la suite de la semaine, on se situera entre 20 et 25 avec pas ou très peu de précipitations au programme. Plutôt rare pour un mois d’octobre, mais pas déplaisant pour certains secteurs.







De bonnes conditions pour l’agriculture

« C’est plutôt idéal », avance Nicolas Pape, président d’AgriJura. Le fait d’avoir moins de précipitations pour l’instant ne pose pas réellement de problèmes aux agriculteurs. Au contraire, cela leur permet de réaliser leurs dernières récoltes dans de bonnes conditions. Des conditions également idéales pour le bétail en extérieur. Toutefois, Nicolas Pape ajoute que si ces conditions perdurent durant tout le mois d’octobre, alors cela deviendra problématique. En effet, l’heure du semis des céréales d’automne approche et pour les faire germer, l’humidité est primordiale. La pluie est donc attendue, mais pas trop tôt quand même.







La construction bénéficie enfin de conditions normales

Le plus tard possible serait le mieux même dans le secteur de la construction. L’absence de précipitation permet d’avancer plus vite que d’habitude et donc de ne pas prendre de retard. Certaines entreprises parlent même « d’une année exceptionnelle pour les chantiers ». Toutefois, on relativise tout de même dans le monde de la construction : cela fait plus d’une dizaine d’années que des météos pluvieuses n’avaient pas créé de gros blocage sur les chantiers à cette période. /lge