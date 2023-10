Attention aux chutes de branches dans les forêts jurassiennes

La prudence reste de mise dans les forêts jurassiennes en raison du risque de chutes de branches d’arbres. Celui-ci subsiste en raison de la santé des hêtres, des frênes et des résineux et il sera accru ces prochaines semaines avec des épisodes de vent plus fréquents en période automnale. À la veille des vacances et en cette saison propice aux activités en extérieur, l’Office de l’environnement a donc appelé à la vigilance mardi dans un communiqué. Chaque personne doit prendre les précautions nécessaires sur son parcours et s'adapter aux caractéristiques inhérentes à la forêt et aux pâturages boisés.







La sécheresse, la chalarose et le bostryche

Le canton rappelle que la forêt et les pâturages boisés jurassiens, justement, ont particulièrement souffert ces dernières années. Les hêtres ont subi de forts dégâts, d’abord en Ajoie lors de la sécheresse de l’été 2018, puis par la suite aussi dans les autres forêts du canton. « Souvent, tout ou partie de la couronne a séché, les branches les plus petites ont commencé à tomber, puis graduellement les plus grosses. Il n’est donc pas rare d’observer des arbres de grande stature qui ne sont plus pourvus que de branches de grand diamètre. Parfois des branches se rompent, mais restent accrochées en suspension dans les couronnes d’autres arbres », explique l’Office de l’environnement. Les frênes sont également fragilisés en raison de la chalarose. « Ce champignon affecte le frêne depuis une dizaine d’années et provoque la mort de l’arbre en quelques années. À la différence du hêtre, le frêne, une fois sec, peut tomber entièrement en se déracinant ». Les épicéas peuvent, eux, aussi perdre des branches en raison des fortes attaques de bostryches de ces dernières années. /comm-emu