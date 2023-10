La tragédie du Haut Karabakh fait écho dans la région

La Fondation jurassienne SEMRAplus se mobilise pour venir en aide aux habitants du Haut Karabakh en exil. L’organisation qui œuvre en faveur des enfants malade en Arménie répond ainsi à l’appel à l’aide de l’hôpital pédiatrique Arabkir alors que plus de 100'000 personnes ont fui le territoire après sa reprise en main par l’Azerbaïdjan il y a une dizaine de jours. La coordinatrice de la Fondation SEMRAplus Yvonne Ganguin-Seuret était l’invitée de La Matinale ce mardi pour évoquer la situation des exilés sur place. « Ils arrivent à la ville-frontière, Goris, la Croix-Rouge les accueille, trie les arrivées et les envoie dans les hôpitaux. Il y a un tiers d’enfants. La plupart des personnes sont très affaiblies par un blocus qui a duré à peu près 10 mois, sans accès aux médicaments », raconte Yvonne Ganguin-Seuret. Les besoins en médicaments sont énormes et SEMRAplus lance ainsi un appel aux dons. Afin d’acheminer le matériel en Arménie, la Fondation est en contact avec des associations en Allemagne et en Belgique « qui s’occupent de transporter les médicaments en Arménie, en camion ou en avion ». /mmi