Le SEF appelle à l’économie d’eau

Les beaux jours, qui s’éternisent, mettent à mal les réserves en eau. Le Syndicat pour l’alimentation des Franches-Montagnes en eau potable s’inquiète du manque de précipitations. Dans un communiqué transmis mardi, il est demandé aux clients de ne pas gaspiller cette ressource. La situation est qualifiée de difficile, surtout que la pluie n’est pas annoncée ces prochains jours. Une source, non exploitée, est même tarie. La résurgence de la Grande Doux à Cormoret est à sec depuis au moins un mois. Ce fait assez rare interpelle puisque le site se trouve à proximité de deux sources utilisées par le SEF et par le service des eaux de St-Imier, le Torrent et la Raissette. Toutefois le directeur du SEF Bastien Boillat précise que le nouveau puits profond des Sauges, mis en service en 2019, et l’interconnexion entre les différents captages des deux fournisseurs d’eau permettent d’alimenter les 25'000 habitants. Mais pour éviter de puiser dans les réserves, il est demandé de limiter la consommation d’eau.





Avis partagé à St-Imier

Le service des eaux de St-Imier partage cette inquiétude. La conseillère municipale Josika Iles précise qu’une information sera communiquée dans la feuille du district de ce vendredi. /comm-ncp