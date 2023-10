Deux séries de cambriolages durant l’été dans le Jura

Le canton du Jura a été touché par une quarantaine de vols par effraction au total durant l’été. Le chiffre a été donné ce mercredi par la police cantonale jurassienne dans un communiqué de presse. Les cambriolages ont été perpétrés principalement dans le district de Porrentruy et en Ajoie. Deux séries bien distinctes ont été relevées. Pour la première, les auteurs ont commis leurs délits principalement dans des buvettes et des installations sportives en Ajoie. Une vingtaine de cas ont fait l’objet de constats judiciaires. Quant à la seconde série, les malfrats ont sévi dans des commerces, des restaurants et des bars à Delémont et à Porrentruy. Plus d’une vingtaine de cas ont également été recensés.

Les enquêtes ont permis d’établir plusieurs identifications et des opérations de police ont été menées en août et en septembre pour interpeler des suspects. Plusieurs personnes se trouvent actuellement en détention préventive. Il s’agit d’adultes et de mineurs de la région. Les investigations se poursuivent pour déterminer leur implication. La police relève une chute des cambriolages depuis les interpellations. Le communiqué précise encore que les autorités judiciaires cantonales ne donneront aucun élément supplémentaire à ce stade de leurs instructions.