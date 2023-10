Des fonds de la LORO pour le Jura

Feu vert pour la répartition des fonds de la LORO. Le Gouvernement a validé le 12 septembre dernier la proposition de la Délégation jurassienne concernant les fonds de la Loterie romande pour le troisième trimestre de 2023.

Le montant global attribué au canton du Jura se monte à 1'218'000 et sera versé en grande partie (environ 75%) à des fins de promotion du tourisme, au développement et à la culture. Trois dossiers bénéficieront d’un appui supérieur à 100'000 francs venant de la Loterie romande. Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) recevra 170'000 francs pour des travaux complémentaires sur la patinoire et l’acquisition de matériel. L’Association Jura-24 sera quant à elle subventionnée à hauteur 180'000 francs en prévision du 50e anniversaire du vote du 23 juin 1974 et la commune de Saignelégier recevra 150'000 francs pour des aménagements de l’étang de la Gruère. /comm-the