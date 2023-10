La Division technique et les entreprises dévoilent leur savoir-faire

La Division technique du CEJEF attend les visiteurs vendredi et samedi. Les étudiants et les enseignants ouvrent les portes du bâtiment situé à la Cité des microtechniques à Porrentruy. Toute cette semaine, ce sont les collégiens qui ont eu la possibilité de découvrir les métiers tels que micromécanicien, horloger, informaticien, et bien d’autres. Une vingtaine d’entreprises de la région tiendront aussi un stand. « Une collaboration très importante » selon le directeur de Louis Belet, qui est aussi le directeur de la commission technique de la DivTec. Arnaud Maître précise que de « nombreuses entreprises techniques sont à la recherche de main-d’œuvre et nos métiers ne sont pas forcément très visibles, donc ces portes ouvertes sont vraiment une occasion de voir ce qu’on fait ». L’école sera ouverte ce vendredi de 13h30 à 19h30 et samedi de 10h à 16h30.





Des projets d’établissement sur le climat

La partie officielle, qui s’est déroulée vendredi après-midi, a aussi permis de mettre en avant les étudiants qui se sont distingués durant l’année et de décerner des prix pour les meilleurs projets d’établissement. Ceux-ci, commencés en 2019 en période de grèves du climat, portent sur les enjeux écologiques. L’un des groupes primés a notamment imaginé créer un vide-dressing dans le cadre de l’école, un autre a pensé à éteindre les lumières à la DivTec la nuit. Et le troisième projet proposait de rendre les cafétérias plus durables. /ncp