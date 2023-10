Sorti(e) de boîte : Fanuc Suisse

La robotisation et l’intelligence artificielle prennent aujourd’hui une place de plus en plus importante dans le monde de l’industrie. Mais ces nouvelles technologies coûtent chères, évoluent très vite et deviennent donc de plus en plus rapidement obsolètes, parfois même avant d’avant pu donner un retour sur investissement au client. Pour Cyril Amez, responsable du développement des affaires pour Fanuc Suisse, le secret c'est de faire la part des choses entre innovations et progrès.