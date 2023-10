Un pas vers l’autonomie dans la gestion des déchets du district de Delémont

Le plus grand chantier du Jura touche à sa fin. L’extension de la décharge du syndicat de gestion des déchets de Delémont et environ (SEOD) à Boécourt a été inaugurée ce jeudi matin. En plus d’une piste d’accès pour les camions et d’un bâtiment administratif qui faisait défaut, deux casiers d’une capacité totale de 545'000 m3 ont été construits. L'un permet d'accueillir les déchets inertes des communes et entreprises jurassiennes pour une durée de 30 ans. L'autre sert de stockage pour les résidus issus de l'incinération des ordures ménagères du district de Delémont, appelés mâchefers. L’incinération est effectuée par VADEC SA à La Chaux-de-Fonds. Ces débris de combustion étaient jusqu’au printemps dernier stockés à la décharge Celtor à Tavannes. Ils sont désormais entreposés et traités à Boécourt, aux côtés de mâchefers genevois et fribourgeois.