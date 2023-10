La Coupe du monde de Catch-impro se tient Delémont

Au centre de la grande scène du Théâtre du Jura se trouve un ring. Les improvisateurs vont se livrer à des matchs d’impro. Ils viennent de France, Belgique, du Québec et de Suisse, notre pays étant représenté par des habitués de la discipline, Carlos Henriquez et Noël Antonini.

Les matchs se déroulent avec deux équipes face à face et l’arbitre dévoile les thèmes sur lesquels les ils devront s’affronter en improvisation. Ces joutes théâtrales se déroulent en plusieurs rounds, et les scènes improvisées durent de 1 à 8 minutes. Reportage durant les premières manches qui ont eu lieu jeudi soir, notamment entre la Suisse et la France. Catherine d’Oex, maîtresse de cérémonie nous parle des buts de ces matchs de Catch-Impro.