Le CS-POP soutient Pauline Godat et Mathilde Crevoisier Crelier aux Etats

Le CS-POP appelle à voter en faveur de l’écologiste Pauline Godat et de la socialiste Mathilde Crevoisier Crelier dans la course au Conseil des Etats. La formation de gauche alternative ne soutient donc pas l’autre candidate PS, Nathalie Barthoulot. Le CS-POP a défini ses consignes de vote en vue des élections fédérales du 22 octobre lors d’une assemblée générale qui s’est tenue cette semaine. Il indique avoir décidé de soutenir les candidats « féministes et jeunes » ainsi que ses « alliés actuels, les Vert-e-s ». Le CS-POP avait critiqué en juin dernier les candidatures aux Etats des deux ministres Nathalie Barthoulot et Jacques Gerber en leur demandant de démissionner. Pour le Conseil national, le parti de gauche alternative appuie les candidats des deux listes des Vert-e-s. /comm-fco