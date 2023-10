Le Mois du doc revient et dans des endroits insolites

Le programme s’annonce haut en couleurs et varié. En plus des projections dans les cinémas et dans des lieux insolites, il y aura trois soirées canap’ lors desquelles six courts-métrages seront proposés chez des particuliers. À relever encore le Dokidok qui consiste à réaliser un documentaire d’une quinzaine de minutes sur la St-Martin en 48h chrono. Ce challenge créatif est destiné aux jeunes de 14 à 17 ans ainsi qu’aux jeunes migrants.

Sylvie André relève les trois missions du Mois du doc, à savoir rassembler le public, encourager la création et inclure tout le monde, tout en étant solidaire. La présidente de l’association qui relance le festival dans le Jura note qu’un programme VIP sera dédié aux seniors. Programme complet du festival du Mois du doc à retrouver ici. /ech