Moutier teste les 30km/h

À savoir que des relevés informatifs seront effectués par la police administrative. Le coût total de cette phase de test se chiffre à 15'000 francs, mais Clément Piquerez l’assure « on voulait un impact large et que ça nous coûte le moins possible ». Pendant la phase de test d’un an – à compter du printemps -, les habitants sont invités à partager leurs avis sur le sujet « l’idée c’est vraiment que le citoyen participe à l’expérimentation » détaille Clément Piquerez. Les prévôtois ont jusqu’au 3 novembre pour se manifester sur ce projet. /vfe