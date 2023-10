De l’humour et du local pour ViCulturelle

L’autre dominante de la programmation de ViCulturelle porte sur la mise en lumière de talents locaux dans divers domaines qui ne se limitent pas à celui de la culture. Le VIC Festival connaîtra ainsi sa deuxième édition en juin 2024 après celle de 2021 qui avait connu un beau succès. La prochaine cuvée se déroulera sur deux jours et non plus sur un seul. Le VIC Festival ne sera plus limité à la promotion des seuls habitants de Vicques mais à tous ceux de l’ensemble du Val Terbi.