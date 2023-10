Pluies d’étoiles filantes en perspective

S’installer à l’écart des lumières, se coucher, observer le ciel et faire des voeux. Plusieurs courants d’étoiles filantes vont traverser la voûte céleste en octobre. C’est le cas ce week-end avec les Draconides capricieuses. Ce phénomène est aussi visible pendant d’autres périodes de l’année, explique Christian Manasterski, membre de la Société neuchâteloise d’astronomie. Il s’agit de l’entrée « d’une comète dans l’orbite terrestre. Elle y a laissé des débris, car avec la chaleur du soleil, la glace fond et il y a des petits rochers qui restent en suspension dans l’espace. Et il y a un moment, c’est maintenant, où la terre croise ce nuage de débris. C’est cela qui forme les étoiles filantes. »