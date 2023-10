Attaques du loup : la colère gronde dans le Jura bernois

Les nouvelles attaques du loup à Perrefitte et Court dans la nuit de samedi à dimanche sont-elles celles de trop ? La Chambre d’agriculture du Jura bernois (CAJB) l’espère. Avant même ces évènements, elle a remis samedi en mains propres une lettre ouverte au conseiller fédéral Albert Rösti au Marché d’automne de Champoz. Avec un titre évocateur : « Sadique et meurtrier, seul le loup s’en (sans) tire ». La CAJB exige une autorisation de tir immédiate de ce ou ces loups qui multiplient les attaques dans le Jura bernois ces dernières semaines. Son président Martin Kohli peine à comprendre pourquoi le canton tarde tant à réagir. Une situation qui suscite colère et impatience dans les milieux agricoles. « Une demande doit être faite auprès de la Confédération pour autoriser le tir, point barre. » Selon lui, le conseiller fédéral Albert Rösti, avec qui il a pu s’entretenir samedi, n’était pas au courant de cette « problématique autant massive » dans le Jura bernois et du « manque de coordination ».