Des préjugés à casser pour les soins palliatifs

Les soins palliatifs souffrent encore d’un problème d’image. La Fondation jurassienne pour les soins palliatifs a organisé jeudi dernier une soirée de partage autour du sujet. La manifestation s’est tenue au Centre l’Avenir à Delémont. Une telle rencontre destinée au grand public n’avait plus été mise sur pied depuis quatre ans. La soirée avait pour but de présenter la réalité des soins palliatifs. Elle était animée par Sandrine Jeanneret Brand. La doctoresse est médecin responsable de l’Unité de soins palliatifs de l’Hôpital du Jura à Porrentruy. Elle estime que son domaine est encore victime de divers préjugés. Sandrine Jeanneret Brand indique ainsi que les soins palliatifs ne consistent pas à accompagner des personnes vers la mort mais davantage à soulager les souffrances et à améliorer le temps qui reste à vivre.