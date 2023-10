Guerre en Israël : Didier Berret « abasourdi, mais pas étonné »

La guerre entre Israël et le mouvement islamiste du Hamas est entrée ce lundi dans son troisième jour. L’Etat hébreu a ordonné un siège complet de la bande de Gaza. L’armée israélienne a par ailleurs indiqué avoir repris le contrôle de localités qui ont été la cible d’incursions du Hamas depuis samedi. On dénombre lundi plus de 700 morts côté israélien et 560 côté palestinien.



Pour décrypter ce qui se passe en Terre Sainte, nous avons reçu dans le journal de 18h le diacre Didier Berret, spécialiste de cette région :