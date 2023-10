Dans la musique régionale (qui s’exporte bien) on peut citer Phanee de Pool. L’artiste a, tout fraichement, sorti son troisième album. « AlgorYthme » se traduit en un spectacle qu’elle a lancé le week-end dernier entre Cossonay et Genève, avant de venir le présenter dans la région le 25 novembre à La Chaux-de-Fonds et le 17 décembre à Bienne.

Ce lundi, elle était de passage dans La Matinale de RJB pour parler de cette nouvelle aventure. /SBr