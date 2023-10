Une aide jurassienne en faveur des victimes du séisme au Maroc

Une action jurassienne en faveur des Marocains. L’association Jura-Maroc expédie ce lundi un convoi de 450 kg de matériel destiné aux sinistrés du séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre dernier.

Le président de Jura-Maroc Abdelhak Boubrahimi, médecin généraliste à Delémont, était présent au lendemain de la catastrophe naturelle. Il a pu constater les dégâts et la détresse engendrée. Les populations touchées, notamment celles habitant les zones montagneuses reculées de l’Atlas, vivent une double tragédie avec l’arrivée de la neige et des températures négatives de l’hiver. C’est à la suite de ce constat que Jura-Maroc est née. Au bénéfice de nombreux contacts sur place, l’association et ses membres ont pu définir quels étaient les besoins des victimes. Les objets issus de la collecte sont concrets : il s’agit principalement d’habits et couvertures, mais aussi de matériel médical.

Le convoi part ce lundi de Delémont pour rejoindre Tanger par bateau. Une fois sur place, c’est l’Association marocaine de protection et d’orientation du consommateur Marrakech Al Haouz qui prend le relai et achemine le matériel. La distribution aux sinistrés est quant à elle gérée par les autorités marocaines, précise Abdelhak Boubrahimi.





S’inscrire dans la durée

L’association Jura-Maroc entend inscrire son action dans la durée : « nous voulons mener des actions ponctuelles et ciblées, car nous avons connaissance des endroits isolés qui ont besoin d’aide », explique le président. Le médecin delémontain reconnaît qu’un tel évènement engendre beaucoup de problèmes, notamment liés aux infrastructures. Jura-Maroc continuera ainsi son action après la livraison de son premier convoi.



Les soutiens financiers peuvent être versés aux coordonnées suivantes :

Banque cantonale du Jura

Association Jura-Maroc

CH73 0078 9100 0071 4350 5





/jad