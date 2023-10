La dure réalité des Yéniches sur la place bétonnée de Mavalau

Une question d’arbitrage entre les différents projets

Les autorités jurassiennes ont promis de réaliser des aménagements dès l’arrivée des premiers Yéniches à Mavalau. Depuis, l’Office fédéral de la culture a versé 200'000 francs au canton du Jura en prévision de ces travaux, qui devraient coûter deux fois plus. Le plan spécial pour aménager la place a été adopté en juin 2021. Le ministre de l’Environnement indique que ce projet sera réalisé dès que possible en fonction des moyens financiers du canton. « Il y a des arbitrages financiers qui font qu’effectivement les travaux prévus n’ont pas pu être réalisés », souligne David Eray. La planification financière des investissements prévoit sa réalisation en 2025. Le ministre est conscient du ressenti des gens du voyage : « on peut comprendre leur déception, comme on comprend la déception d’autres contribuables jurassiens qui attendent aussi des investissements ».





« La place la plus chère de Suisse »

Pour séjourner à Mavalau, ces populations nomades dépensent 10 francs par jour et par famille. « C’est la place la plus chère de Suisse », nous confie Sandra Gerzner. Cette maman précise qu’en plus de la taxe journalière, les Yéniches doivent acheter de l’eau potable, du carburant pour alimenter les génératrices afin d’avoir de l’électricité, ainsi que des bombonnes de gaz pour le frigo. Ce tarif a été fixé à l’occasion d’une convention signée par le canton, la ville de Porrentruy et la communauté des gens du voyage suisses. Il correspond au prix d’autres places dans le pays. Le commissaire de la police municipale bruntrutaine, Dominique Vallat, relève que les émoluments se montent à environ 2'500 francs par année (2'110.- en 2022, 2'890.- en 2021), de quoi couvrir les frais inhérents à l’accueil des gens du voyage.





Protéger l’identité des gens du voyage suisses

Cette minorité nationale, reconnue en tant que telle par la Confédération qui s’est engagée à préserver son identité et ses coutumes, espère améliorer son quotidien à Porrentruy. Si la population Yéniche est estimée à environ 30'000 personnes en Suisse, ils ne sont plus que 3'000 à conserver un mode de vie nomade. /ncp