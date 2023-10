La journée romande pour parler des troubles DYS

Dyslexie, dysphasie, dyspraxie,… le 10 octobre est la journée des Dys. Vivre avec un enfant ayant un trouble d’apprentissage est un parcours souvent difficile pour les parents. Autant que pour la personne souffrant de ces troubles. Des associations comme « ADSR » (Association Dyslexie Suisse Romande) ou « Potentiel » ont des antennes dans la région et sont présentes afin d’aider les parents parfois déboussolés.

En cette journée du 10 octobre, des cafés-parents ou des conférences sont mis en place afin de sensibiliser la population et d’ouvrir un lieu d’écoute et d’échanges pour les personnes vivant avec ce handicap. Voici le témoignage de deux mamans vivant dans les Franches-Montagnes : Vanessa Von Felten, présidente d’ADSR Jura et Christel Frey, présidente de « Potentiel ». Elles témoignent et organisent un café-parent ce mardi soir aux Breuleux. Un trouble DYS bouscule forcément la vie d’une maman, mais apporte aussi des forces et des leçons de vie.