Une bonne année 2023 pour les betteraves dans le Jura

La récolte de betteraves a démarré dans le Jura. Malgré la pluie qui a rendu la plantation difficile ce printemps et le temps sec de ces jours qui complique l’arrachage, le millésime 2023 est qualifié de bon. Les premiers chargements sont arrivés à Aarberg. « Au regard des chiffres actuels, on arrive entre 50 et 70 tonnes par hectare pour les betteraves conventionnelles. La teneur en sucre est bonne à très bonne, entre 16,5 et 20%. Pour les betteraves bio, on est entre 45 et 70 tonnes par hectare, pour un taux de sucre de 18 à 19% », explique le président de JuraSucre Patrick Roth.

Le canton compte une centaine d’exploitations qui proposent ce légume-tubercule destiné à la production de sucre, sur un total de 580 hectares. Les producteurs jurassiens ont par ailleurs été épargnés par le charançon, contrairement à certains d’autres régions de Suisse, victimes de cet insecte ravageur. « Nous n’avons pas eu trop de soucis ici. Dans l’Arc jurassien au sens large, ce sont les régions d’Yverdon, d’Orbe et de Payerne qui ont été touchées. C’est la chaleur de la terre qui fait que le charançon pique la betterave et vient s’y installer », précise Patrick Roth. /rch