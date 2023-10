Des gestes qui sauvent mis en vitrine dans le Jura

Une manifestation pour présenter et saluer un travail de l’ombre ô combien important. La Fondation RéaJura Cœur met sur pied le 4 novembre la première rencontre romande des « premiers répondants ». Elle aura lieu à Cinémont, à Delémont. Il s’agit d’une journée qui mêle des aspects festifs et scientifiques et axée sur « la plus-value de leur engagement », selon le communiqué diffusé lundi. Plusieurs conférences auront lieu durant cet événement, alors que se tiendra une cérémonie des « Chevaliers du Cœur » pour distinguer des personnes qui sont intervenues rapidement dans des situations d’arrêts cardiaques. Le public pourra notamment entendre des témoignages poignants.

Un service utile et utilisé

Le réseau des « premiers répondants » a été instauré en 2019 dans le Jura. A l’époque, environ 200 personnes étaient inscrites. Elles sont aujourd’hui 560, selon Christophe Belet, président du Conseil de la fondation RéaJura Cœur. D’après lui, « ça rentre dans la culture jurassienne de porter secours » et il y a une grande motivation. Grâce aux « premiers répondants », on a pu observer dans le Jura « une augmentation notable du taux de survie », selon Christophe Belet, qui constate qu’il y a 95% de présence de « premiers répondants » sur chaque alarme transmise. Le président du Conseil de la fondation se réjouit d’un « système qui fonctionne ».

Les inscriptions pour cette journée du 4 novembre sont ouvertes et gratuites. Tous les détails à retrouver ici. /mle