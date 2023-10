La santé mentale s’invite à l’école

Lorena Rusterholz parle de santé mentale avec ses élèves en fonction de ce qu’ils traversent. « Au fil du temps, on prendra du temps pour aborder ce qu’il se passe dans leur tête en lien avec leur corps », note cette enseignante primaire et médiatrice. De son côté, Sarah Schaffter parle de santé mentale avec ses élèves du secondaire lors de la leçon d’EGS. L’enseignante secondaire, médiatrice et coordinatrice d’EPS avoue que cela reste difficile, même pour des élèves plus âgés, de mettre des mots sur certains choses. « Si l’enseignant met les élèves à l’aise et que différentes ressources sont utilisées, on aura un élève bien équilibré », estime Sarah Schaffter.

Gian Desboeufs, chef de projet et co-coordinateur du Réseau cantonal d’écoles21, souligne que la thématique change chaque année, en fonction des besoins du personnel éducatif et des problématiques émergentes. Il note que le format de l’édition 2024 pourrait peut-être changer. /ech