Le moustique profite aussi de l’été indien

Vous vous êtes peut-être étonné cette année d’avoir été piqué par des moustiques en plein mois d’octobre, parfois même plus qu’en plein été. Et bien c’est normal. Les moustiques, comme d’autres insectes, jouissent des températures tièdes de cet automne.

Pour les nuisibles communs de Suisse romande, la température idéale se situe environ entre les 23 et 25 degrés. Ce climat accélère la gestation des larves et prolonge la vie des insectes adultes. Si en plein été ils se cachent la journée pour échapper aux températures trop chaudes et sortent la nuit pour piquer, en automne ils peuvent sévir en pleine journée.