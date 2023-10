Vers une structure dédiée pour gérer piscine et patinoire à Porrentruy

C’est un dossier qui est sur la table du SIDP depuis de nombreux mois. Le projet gouvernance a franchi une nouvelle étape qui a été présentée mercredi soir aux délégués du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy. A l’origine de la réflexion, le constat que les tâches dévouées au SIDP sont toujours plus nombreuses et complexes. Un groupe de travail s’est penché sur le problème avec le bureau d’audit BDO. Des pistes d’amélioration ont été présentées mercredi soir à Charmoille lors de l’assemblée du SIDP. La mesure phare est sans doute celle qui prévoit d’externaliser la gestion opérationnelle du centre de loisirs à Porrentruy qui comprend la piscine et la patinoire. Cette tâche serait alors confiée à une structure dont la forme reste à définir. « Cela ne signifie pas que le comité a du mal à gérer l’espace loisirs, insiste Thierry Crétin, membre du comité. Si on veut optimiser et avoir un contact plus régulier avec les utilisateurs et les partenaires il faut des personnes actives opérationnellement. » Le SIDP garderait tout de même le contrôle sur l’espace loisirs, précise encore Thierry Crétin « mais il délèguera un certain nombre de tâches. »





La parole aux communes

Deuxième volet de ce projet gouvernance, le fonctionnement des communes. Ce dossier fait écho au récent rapport rendu par le Gouvernement jurassien. Le SIDP entend trouver des solutions pour améliorer et faciliter le fonctionnement des communes qui elles aussi doivent gérer des tâches toujours plus nombreuses et complexes. Des pistes ont aussi été avancées mercredi soir dont celle de confier certaines de ces tâches au SIDP. « On va organiser un séminaire et réfléchir aux différentes options. On souhaite savoir ce que les communes attendent du syndicat à l’avenir. On l’a vu dans le rapport récent du Gouvernement. Il faut trouver des solutions pour répondre aux besoins des communes. » Le processus suit son cours, le comité devrait arriver avec des propositions au printemps prochain.





Les priorités de la législature

Le président du SIDP a présenté le programme de législature mercredi soir. Il a dressé la liste des dossiers importants pour chaque dicastère. Parmi lesquels le maintien des lignes Delle-Bellefort et Bonfol-Porrentruy. Cette dernière a notamment été évoquée par le directeur des Chemins de fer du Jura Jean-Frédéric Python, venu présenter le projet ArcExpress. « Nous sommes en discussions avec les CFF pour voir si on peut exploiter la ligne en « Y » entre Delémont et Porrentruy. Un train sur deux irait à Bonfol et l’autre irait jusqu’à Delle. Il s’agirait-là d’un moyen de pérenniser cette ligne qui pour l’instant bénéficie d’un taux de couverture de 17%, en-dessous du minimum de 20% requis par l’Office fédéral des transports.

Autre dossier, celui d’une déchetterie régionale. Un projet qui pour l’instant ne convainc que la moitié des communes du district selon le maire de La Baroche Romain Schaer.

Budget 2024 accepté malgré quelques craintes

La séance de mercredi soir a permis de valider le budget 2024 du SIDP. Il prévoit un bénéfice d’un peu plus de 66'000 francs. Lors de la présentation les maires de Grandfontaine et Courchavon, Sylvain Quiquerez et Julien Lalllau se sont inquiétés de voir les coûts de fonctionnement de la patinoire sans cesse augmenter. Le comité du SIDP a tenu à rassurer, les charges devraient diminuer ces prochaines années selon le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler qui estime que quelques années de fonctionnement supplémentaires permettront de retomber dans les montants discutés au début du projet. Le budget 2024 a été accepté à la majorité évidente. /tna