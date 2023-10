Exercice grandeur nature dans le tunnel A16 de Montaigre

Comme un air de déjà-vu. Mercredi soir, les services de secours étaient engagés sur un exercice grandeur nature dans le tunnel de Montaigre sur l’A16, entre Porrentruy et Chevenez. Le scénario : l'incendie d’un véhicule lourd dans un tunnel. Un accident de ce genre s’était produit en 2018, lorsqu’un car avait pris feu, heureusement sans causer de victime. Le but principal de cet exercice, qui s’est tenu dès 18h30, était d’entraîner la coordination générale des forces d’intervention jurassiennes et du Territoire de Belfort. Une cinquantaine d’intervenants ont été impliqués, à savoir : les pompiers du CRISP et du CRISD, ceux du Territoire de Belfort, le service ambulancier de l’Hôpital du Jura, la REGA, les polices cantonale et municipale, le Ministère public, l’Office fédéral des douanes, l’Office fédéral des routes, l’Office de l’environnement. /comm-ncp