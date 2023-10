Flashé à 145km/h au lieu de 80

Nombreux excès de vitesse dans le canton en septembre. Un véhicule a notamment été flashé à 145km/h sur un tronçon limité à 80 entre Soyhières et Liesberg. Un autre s’est fait pincer à 79km/h au lieu de 50 en ville de Porrentruy, indique la police cantonale dans ses chiffres mensuels sur la circulation routière.

Au total, ce sont plus de 70'480 véhicules qui ont été contrôlés par les radars dans le canton, menant à 35 retraits de permis sur l'ensemble du mois et un seul délit de chauffard. Dix conducteurs ont été contrôlées positifs au test d’alcoolémie et six ont été pincés pour conduite sous l’effet de stupéfiants. /comm-the