Le travail compliqué des ONG à Gaza

Toutefois, même s’il est impossible à l’ONG d’agir de suite. Elle essaie de mettre en place un plan d’aide d’urgence, selon Hortense Devalière. « Aujourd’hui, nous sommes en pleine analyse de la situation et des moyens que nous disposons dans cet environnement extrêmement volatile. (…). Nos équipes se coordonnent avec les autres équipes de Médecins du Monde pour envisager une réponse immédiate. On envisage dans un premier temps l’envoi de médicaments et de matériel médical. »