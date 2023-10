Sorti(e) de boîte : Strap’nPay

Strap’nPay, tout est dit dans le nom. Un bracelet pour payer, c’est la solution proposée par une petite entreprise jurassienne qui vient de naitre. Lucas Fridez, Sven et Sacha Tantardini proposent un système de paiement cashless pour les évènements de la région. Ils seront présents sur des manifestations jurassiennes dès cet automne et ont pour but de s’étendre vers d’autres horizons. Sacha Tantardini nous explique comment fonctionnent ces fameux bracelets :