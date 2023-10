Un nouveau chemin pour piétons à Delémont

Les piétons pourront bénéficier d’un nouveau chemin à Delémont. Le tracé sera élaboré sur le haut de la berge qui va du Gros Seuc au secteur de l’écoquartier. Les travaux débuteront lundi prochain et se termineront à la fin novembre, sous réserve des conditions météorologiques. Les piétons ne pourront plus cheminer sur la berge durant le chantier et devront passer par la promenade des Deux-Rivières ou par la rue des Primevères. La construction du nouveau chemin fait partie d’un plan spécial. La structure sera réalisée avec un béton filtrant, soit un revêtement perméable teinté. Il sera mis en place en parallèle du chemin en groise existant qui est lié au projet « Delémont marée basse ». Les travaux permettront également de réaliser des conduites de bouclage pour l’eau et le gaz ainsi que la pose d’une conduite électrique et d’un éclairage public. /comm-fco