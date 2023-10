Une journée pour refuser la misère

Une journée pour mettre la dignité en action. Emmaüs Jura et ATD Quart Monde présentent une exposition et une table ronde le mardi 17 octobre prochain sur le thème de la pauvreté, à l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. L’exposition invite le public à rencontrer cette pauvreté et les alternatives qui permettent de l’éradiquer à l’aide de divers panneaux et photos dans le magasin Emmaüs de Boncourt. La table ronde est présentée comme une expérience de démocratie délibérative inédite dans le Jura, le but étant d’écouter les citoyens concernés, d’identifier les causes et de proposer des solutions pour améliorer la situation de tous. Ce débat réunit quatre candidats jurassiens aux prochaines élections fédérales, à savoir Céline Robert-Charrue Linder (Les Vert-e-s), Frédéric Nicolet (PEV), Yann Rufer (PLR) et Nathalie Barthoulot (PS).





Eradiquer durablement la pauvreté

« La pauvreté est une réalité très concrète, ici dans le Jura, en Suisse et partout ailleurs dans le monde », expliquent Emmaüs Jura et ATD Quart Monde dans leur communiqué. Afin d’enrayer un « système profondément inégalitaire qui s’accentue, détruit la planète et fait reculer la démocratie », Emmaüs International a publié un rapport qui met en évidence trois exigences pour agir collectivement afin d’éradiquer la pauvreté :