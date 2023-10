Athmos Gallery a le vent dans le dos

Les objets d’art et les antiquités intéressent les Jurassiens. C’est ce que constate Athmos Gallery. La maison de vente aux enchères a ouvert ses portes il y a près d’une année maintenant à Courfaivre. Ses responsables tirent un bilan plus que positif de ces 12 premiers mois. Athmos Gallery est arrivé avec un concept totalement inédit dans la région. Elle propose de la vente d’objets d’art et d’antiquités, mais également des expertises. Une offre qui manquait dans la région et la demande se fait ressentir, selon Baptiste Prétot. « Cela se confirme de jour en jour. Il y a un intérêt des Jurassiens pour acheter ou vendre des objets et la demande arrive également de plus en plus de l’extérieur », explique-t-il.