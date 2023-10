Jusqu’à 225 francs de subsides pour les primes

Augmentation des subsides partiels, diminution de la limite du revenu déterminant : le Gouvernement jurassien adapte son soutien pour permettre à une plus grande partie de sa population d’absorber au mieux la hausse des primes maladie. L’Exécutif annonce vendredi que le subside partiel maximum sera augmenté de 25 francs mensuels (maximum 225 francs). Basée sur la décision de taxation 2022, la limite du revenu déterminant (RDU) donnant droit à une réduction baisse à 52'999 francs contre 56'999 actuellement pour les jeunes adultes en formation et les enfants de moins de 18 ans à charge des parents. Déjà mis en place cette année, le supplément famille accordé aux parents qui ont des enfants à charge et un RDU inférieur à 15'000 francs est reconduit. Le montant maximal sera augmenté à 275 francs.

Pour calculer ces différents soutiens, le Gouvernement a décidé de prendre pour référence la prime la meilleure marché en tiers payant, avec une franchise minimale, sur le modèle médecin de famille, avec médicaments génériques privilégiés et couverture accidents comprise. Il avait déjà évoqué devant le Parlement fin septembre qu'il prendrait des mesures. Le budget 2024 présenté la semaine dernière prévoit une somme de 62 millions de francs comme contribution à la réduction des primes.





Vigilance au moment de choisir

Le Gouvernement rend les Jurassiens attentifs au fait que tout n’est pas toujours évident au moment de choisir leur assureur-maladie. Ses services ont constaté que les primes les moins chères proposées par les moteurs de recherche et les comparateurs impliquent parfois des restrictions importantes, voire certains modèles qui ne sont pas disponibles sur le territoire jurassien !

Les citoyens qui ont des questions peuvent contacter l’Etablissement cantonal des assurances sociales (ECAS) à Saignelégier (032 952 11 11). /clo